El Choco volvió a dar positivo en coronavirus

Malas noticias para el Cádiz: el Choco Lozano no ha superado aún el coronavirus. Su propio entrenador, Álvaro Cervera, confirmó en rueda de prensa que el delantero dio positivo en una prueba que se realizó el jueves 3 de diciembre y, por ello, no entró en la convocatoria ante el Barcelona.

"Dio positivo el jueves en una PCR y tiene que hacerse una serología y esperar a que tenga anticuerpos, y eso no es tan rápido", contó el técnico. Hay que recordar que la primera vez que el punta dio negativo fue en la PCR que se le realizó con la Selección Hondureña.

Sobre por qué no esperará a que su jugador se haga un nuevo test para ver si puede incluirle en la expedición, explicó: "No puedo esperar 24 horas a ver si puede estar. Tengo que saber hoy quién está o no disponible. No me gusta meter y sacar jugadores de la lista".

El Chozo Lozano ya lleva sin ponerse la camiseta del Cádiz para salir al terreno de juego desde el 7 de noviembre, cuando los andaluces se vieron las caras con el Atlético de Madrid. No participará del choque con el Barça, conque cumplirá más de un mes al margen de la plantilla.