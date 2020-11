El círculo cerrado de Maradona estuvo en el último adiós

Aunque todavía pueda parecer inverosímil e incluso una pesadilla, Maradona nos dejó para siempre. Uno de los más grandes de la historia del fútbol celebró su funeral en el Cementerio de Bella Vista, para así poner fin a los acontecimientos alrededor de su fallecimiento.

En una información exclusiva del diario 'Olé', se conocieron los nombres de los asistentes a la ceremonia de despedida de Diego, que fue íntima y a la que acudió un círculo cerrado de conocidos de la familia.

Claudia Villafañe, primera pareja del 'Pelusa' y madre de dos de sus hijas, fue la encargada de organizar el funeral, al que acudieron cerca 40 personas, y solo hubo una del mundo del fútbol: Guillermo Coppolo, mánager histórico de Diego.

Entre otros nombres, destacó la presencia de sus cinco hermanas y su hermano; también amigos de toda la vida como el 'Pollo' de la Paternal, además del embajador de Italia, Giuseppe Manzo, con su hijo, que fue admirador suyo. También acudió Malatini, que escribió un libro sobre el '10' y el periodista Martin Arévalo, que siempre estuvo cerca de él.

Por la parte negativa, Rocío Oliva no tuvo permiso para entrar. La que fue la última ex novia de Maradona no pudo estar presente para dar el último adiós por decisión de la familia.

En el sentido anecdótico, destacar que la ceremonia también fue grabada con drones que sobrevolaron el espacio donde se despidió a Maradona, pero que se apartaron en los momentos más sensibles del acto para no captar imágenes delicadas.

Ahora sí, una vez terminado este funeral, se podrían dar por finalizados los eventos alrededor de la marcha de Diego, que tuvo la gran suerte que media Argentina quiso ir a despedirse de él, como lo que fue: el más grande de todos los tiempos. Ahora, descansa en paz.