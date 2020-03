"¿El City-Arsenal? Este es el principio del fin de la temporada"

Gary Lineker teme que nos encontremos ante los últimos coletazos de la temporada futbolística también en Inglaterra. Con la suspensión de la Serie A y la vorágine de medidas en España como contexto, la Premier League decidió aplazar el Manchester City-Arsenal.

El partido, previsto para este miércoles, ha sido pospuesto sin fecha por el momento debido al contacto de jugadores del Arsenal con el presidente del Olympiacos, quien ha dado positivo por coronavirus. Estos futbolistas se encuentran en una breve cuarentena.

A través de su perfil de Twitter, donde suele dejar distintas reflexiones, el ex jugador de Leicester, Tottenham o Barça se refería así a la decision: "No ayuda pensar que este es el principio del fin de la temporada. A pesar de las palabras de Bill Shankly, el fútbol no es más serio que la vida y la muerte".

Pese al aplazamiento por precaución del partido, hay que señalar que el Arsenal sí podría jugar este fin de semana contra el Brighton. El club aseguró que el riesgo es mínimo una vez los afectados concluyan su aislamiento este jueves.