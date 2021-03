"El City está en un estado de ánimo que parece perfecto"

En el Liverpool lo tienen claro. El equipo vive uno de los peores momentos de su historia reciente y una buena parte de culpa la tienen las numerosas lesiones que sufre la plantilla.

Jürgen Klopp habló sobre ello en una entrevista en 'Sky Sports': "Los problemas que tuvimos estaba claro que se convertirían en influyentes. La mayoría de los problemas se deben a las lesiones, que nos han hecho enfrentarnos a problemas totalmente nuevos".

"Llevo 20 años de entrenador y nunca en mi vida he tenido que cambiar la defensa cada semana. Defender es algo muy importante para la estabilidad. Se podría decir que es una excusa. Para ser honesto, no podría importarme menos. No lo usamos como excusa, pero, si me hacen la pregunta, entonces es la explicación de por qué las cosas cambiaron", agregó.

También se refirió al buen momento del Manchester City: "No empezaron a la perfección, pero obviamente ahora están en un estado de ánimo que parece perfecto. En cuanto a resultados, al 100%. En cuanto a rendimiento, no muy lejos. Esa es la temporada que tienes que hacer para convertirse en campeones de Inglaterra".

Además, Klopp habló sobre los problemas con el gol de los de Anfield: "Ahora estamos jugando un buen fútbol otra vez. Creamos oportunidades, pero no marcamos. Así que hemos tenido casi todos los problemas que puedes tener en el fútbol en una temporada".