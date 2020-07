"El City ficha con petróleo; ahora parece que es una hermanita de la caridad"

El polémico veredicto del TAS sobre la sanción del UEFA al Manchester City todavía colea en el fútbol europeo. Javier Tebas, que ya la criticó días atrás, volvió a cargar contra ella en su entrevista con Fernando Palomo, de 'ESPN'.

"El City estará en Champions la temporada que viene no porque haya hecho las cosas bien, sino porque el TAS las ha hecho mal. De hecho les han sancionado con 10 millones de euros, que no será porque sí. Me gustaría ver la resolución final, igual que con la del PSG, que ha pasado mucho tiempo y todavía no se ha podido leer. El día que lo haga le diré a Guardiola de lo que estoy convencido: que no ha hecho bien el City", inició Tebas en su discurso.

"El TAS no está a la altura para dictar resoluciones en la industria del fútbol. El City... ¡todos sabemos lo que hacen! De hecho, cuando les llegó la sanción no le extrañó a nadie en el fútbol profesional europeo, al revés. No diré que lo celebrasen, pero sí que alguno vino a decir que menos mal que se hacía justicia con los 'clubes estado'. En cambio, después de la resolución del TAS sí que han surgido protestas de gente como Klopp, Mourinho... todo el mundo sabe que intentan saltarse el 'Fair Play' Financiero.

Tebas cree que el TAS "se muere" porque las decisiones de los últimos años "generan dudas" por una "falta de transparencia" notable, al igual que cree que Suiza "tiene mucho prestigio" en el arbitraje.

Tras acabar con el TAS, apuntó de nuevo al Etihad: "Ahora parece que el City es la hermanita de la caridad y que no ha fichado: es el club, junto al PSG, que más ha fichado. No hay más que sumar lo de los últimos cinco años. Neymar no está en España porque se lo llevó otro equipo a cambio de una barbaridad de dinero. El City ficha con petróleo, eso lo sabe todo el mundo, todo el fútbol... desde hace años. Por el bien de la industria, cuando alguien hace trampas, el sector puede entrar en crisis".

El presidente de LaLiga cree que hay que frenar a este tipo de entidades. "Los modelos de mecenas, tipo Abramovic... Él no era como un estado pero manejaba muchísimo capital que distorsionaba la competición en el ámbito económico. Estoy de acuerdo en que haya inversores, pero tiene que haber un límite. Nosotros tenemos en Segunda al Almería, que tiene un jeque de Arabia que igual deja pobre al de Abu Dabhi y le hemos tenido que limitar sus aportaciones, porque si no distorsionaría la categoría. Y eso es lo que hacen clubes como el City o el PSG. Y es muy peligroso para el sector", finalizó Tebas.