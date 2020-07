El City premió a sus cuatro mejores perlas del año

¿Quiénes son los mejores canteranos del Manchester City? Es una pregunta cuya respuesta necesita de infinidad de factores, pero el propio club ha elegido a los más destacados. En un escrito oficial, informó de que Taylor Harwood-Bellis, Jayden Braaf, James McAtee y Cole Palmer son los vencedores.

Los dos primeros pertenecen al Sub 23. Harwood-Bellis es el mejor futbolista del año en dicha escisión por elección de la entidad, mientras que Braaf lo es por votación de sus compañeros. Taylor, de hecho, debutó esta temporada con el plantel sénior a las órdenes de Guardiola.

McAtee fue nombrado como el mejor del Sub 18 por el club, y Palmer, por el resto de futbolistas. James es el capitán de su equipo y, aunque no ha llegado a saltar al campo en la Premier League, sí que se ha colado en algunas convocatorias. Su compañero, por contra, no se ha movido de las categorías inferiores.

En su escrito, el Manchester City les dio la enhorabuena a los cuatro, además de adjuntar un análisis de cada uno. Se trata de cuatro piezas clave en el futuro de la entidad 'skyblue'. Puede que, en la próxima campaña, empiecen a asomar la cabeza con Pep a los mandos.