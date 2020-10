El City se enreda en la telaraña de Moyes

Con su guión, el West Ham supo enredar a un Manchester City que nunca fluyó más allá de tres chispazos. A base de acumular hombres, el equipo de David Moyes dejó sin argumentos al de Pep Guardiola, que no fue capaz de superar la telaraña tejida por el escocés.

Los londinenses sacaron cinco defensas y se parapetaron tras un sólido centro del campo que no permitió mover el balón al City por donde más le gusta. Esa zona medular estaba reservada para los más valientes.

Pep dejó a De Bruyne en el banquillo en la que era su primera convocatoria tras lesionarse con Bélgica y volvió a apostar por el Kun Agüero en su tercera titularidad consecutiva. El de Santpedor le quiere dar ritmo competitivo a la voz de ya por mucho que acabe de volver de una lesión de rodilla.

No lo hizo mal el argentino, que estuvo más activo en los primeros compases de un partido con el que no terminaba de conectar el Manchester City. Al margen de algún disparo lejano de Gündogan, un par de centros de Mahrez y una buena subida de Cancelo por la izquierda, no llegaban las ocasiones.

Y en una de estas llegó por el otro lado del gol de Michail Antonio. Un golazo. Coufal la colgó desde la derecha y el delantero se comió a Rúben Dias. Metió cuerpo de espaldas al arco, bajó su centro de gravedad y se sacó una media chilena para sorprender a Ederson y hacer el 1-0.

Ahí encalló definitivamente el Manchester City. Cerró sin peligro la primera mitad y Guardiola quiso agitar el asunto dando entrada a Phil Foden en el lugar de Agüero. Y le salió bien, porque el inglés se colocó de falso '9' y acabó encontrando el empate.

Lo hizo en una fina acción técnica en el 51'. Cancelo la puso al corazón del área, Foden controló y en medio metro de césped se dio la vuelta y armó el disparo con la izquierda, seco y al palo corto. Un movimiendo delicado y certero.

Esa era la única manera de salir airoso alrededor del área del West Ham. Cada pase, cada toque, cada regate debía llevar una precisión milimétrica para tener éxito. Ni Sterling, el más incisivo, conseguía encontrar un hueco para disparar.

Solo llegaron las ocasiones en el tramo final, con De Bruyne ya en el campo en el lugar de Bernardo Silva. El West Ham se lo creyó cuando Pablo Fornals erró un mano a mano ante Ederson. Se dividió ahí el partido porque los londinenses se veían con los tres puntos y entonces tuvo que aparecer Fabianski.

Desesperación absoluta para Guardiola, porque cuando superó a la defensa 'hammer', se topó con el portero polaco. Fabianski achicó primero para arrebatarle el gol en un mano a mano a Sterling y después tapó el único hueco posible a Mahrez para cerrar el 1-1 definitivo.