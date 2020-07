El City se fija en la última perla ecuatoriana

En Ecuador y en Independiente del Valle han guardado muy bien el secreto de Piero Hincapié, un prometedor defensor que está haciendo las delicias en el país andino.

De acuerdo con la información de 'DirecTV Sports', el joven central de solo 18 años ya ha comenzado a llamar la atención de los clubes al otro lado del Atlántico.

El equipo que mejor posicionado está para hacerse con el pase del prometedor zaguero es el Manchester City, que incluso ya tendría un plan en marcha para hacerse con él.

Se trata de un central veloz, que va al corte con mucha solvencia y que es capaz de sacar el balón jugado con mucha calidad, lo que le otorga una gran versatilidad.

Ha sido internacional con Ecuador Sub 17 en once partidos oficiales y se proclamó campeón de la Copa Libertadores Sub 20 con Independiente del Valle ante River Plate en 2020.