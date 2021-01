El City se frota las manos: "Messi dejará el Barça este verano"

Las últimas declaraciones de Agustí Benedito, precandidato a la presidencia del Barcelona, han hecho saltar todas las alarmas, ya que ha dado casi por confirmada la salida de Leo Messi en el Camp Nou este verano.

En unas declaraciones ofrecidas a la 'ESPN', Benedito comentó: "Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver".

"La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje este verano", prosiguió Benedito para sorpresa de todos.

Y añadió: "Dada la situación del club, creo que es importante que se quede en el Barça, ya que él entiende cómo serán los dos próximos años que tenemos por delante. Lleva 20 años aquí, es aficionado del Barcelona y creo que es sensible a la situación".

Unas palabras de las que se ha hecho eco 'The Telegraph', asegurando que el Manchester City ha reaccionado rápido a estas declaraciones y ya ha comenzado a gestionar en sus oficinas la posible llegada del astro argentino.

Según el citado medio, los ingleses son los que cuentan en estos momentos con más opciones de fichar al delantero azulgrana, superando incluso al mismísimo París Saint-Germain. La presencia de Pep Guardiola en el banquillo es determinante.