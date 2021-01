El City se lanza al ataque: Haaland, si no llega Messi

Salvo sorpresa, el Manchester City se despedirá del Kun Agüero en junio de 2021, fecha en la que expira su vinculación al club. Su salida deja un tremendo hueco en la delantera de la plantilla.

Por ello, los de Pep Guardiola comenzaron a valorar sus posibilidades de fichar al final de presente curso a Leo Messi, ya que también se convertirá en agente libre y podrá cambiar de equipo de forma gratuira.

Pero los 'citizen', según informa 'The Sun', ven al Paris Saint-Germain con más posibilidades de poder fichar al futbolista del Barcelona, aunque no piensan tirar la toalla hasta que el argentino no decida su futuro.

En caso de no llegar a producirse su incorporación a la plantilla, el City se habría fijado la adquisición de la totalidad de los derechos de Erling Haaland como objetivo primordial.

En cualquier caso, ya sea para pagar el salario de Messi o la cantidad que el Borussia Dortmund pedirá por el gigante noruego, los del Etihad Stadium deberán realizar un importante desembolso económico para cubrir la baja de Agüero.