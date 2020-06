El City vuelve a mirar a Bélgica en busca de una nueva perla

El Manchester City siempre está atento a lo que las prolíficas canteras de Países Bajos y Bélgica puedan ofrecer, y ahora tendría en su punto de mira a Roméo Lavia, mediocentro defensivo de apenas 16 años, del Anderlecht.

El joven futbolista, de acuerdo a 'HLN', se habría negado a renovar, lo que facilitaría en gran medida que el City se hiciera este verano con sus servicios.

Con solo 16 años, Roméo Lavia ha sido internacional Sub 15 y 16, y se habla de que pueda dar el salto a la Sub 18 e incluso a la Sub 21 si se diera el caso.