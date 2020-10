El claro fuera de juego en el 1-0 de Borré a Liga de Quito

River Plate, en el Libertadores de América, alcanzó la primera posición que buscaba en esta fase de grupos tras su triunfo por 3 a 0 en la visita de Liga de Quito a tierras argentinas. Un duelo en el que el equipo ecuatoriano acabó descontento por el arbitraje.

En el primer gol 'millonario', Liga reclamó un fuera de juego que existe de Santos Borré a la hora de su remate. Gabbarini, el portero, salió a tratar de rechazar el esférico y dejó solo a un defensor bajo palos -que actúa como último rival-.

Borré, en el momento de un primer remate de River, se encuentra justo por delante de la línea de Gabbarini, que marca el fuera de juego al haber ya un compañero por delante.

Un fuera de juego claro que el asistente no apreció en directo. Hasta ahí nada fuera de lo común antes de la aparición del VAR. Fallos de apreciación siempre existieron en el fútbol. Pero lo que muchos no entienden es por qué ese videoarbitraje no existe en esta fase de grupos y sí que estará a partir de los octavos de final. Quizás con el VAR otro gallo hubiese cantado... De una forma u otra, el cuadro de Gallardo liquidó el duelo con ese 3-0 final.