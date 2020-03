"El vestuario es una balsa de aceite, no he necesitado gritar"

En la previa del encuentro liguero contra la Real Sociedad, Quique Setién dio un repaso general a la actualidad, que venía cargada de mucha polémica. Pero en lo deportivo primaba levantarse tras el 2-0 en el Bernabéu, algo que está convencido que ocurrirá.

"La derrota siempre es una opción, dolorosa, más en un club como este, pero estamos preparados para superar derrotas y frustraciones como estas. Tenemos que levantarnos y seguir adelante, como hemos hecho toda la vida", diagnosticó.

En un tono algo contrariado, insistió el santanderino: "No tengo ninguna duda de que uno se tiene que ganar la confianza. Cuando tienes un currículo como la inmensa mayoría de estos futbolistas, que llevan años ganándolo todo, y haciendo las cosas como la han hecho, cuando uno viene nuevo mira a ver qué puede aportar. A unos les convences más rápido, a otros les cuesta más. Es una parte de la vida y de mi trabajo aquí. Me tengo que ganar la confianza de ellos y convencerles. Tenemos la herramienta para ganar los partidos. Todo lo que está pasando son cosas absolutamente normales a las que quizá le buscáis más de lo hay".

Sobre el follón con su segundo, Eder Sarabia, y que obligó a pedir perdón públicamente, quiso hablar por última vez de la polémica, y anunció que no hablarás más de ello: "Lo único que ha hecho mal son las formas en que se ha expresado, que a mí no me gustan. Es muy normal gritar en el campo, advertir a los jugadores, demostrar tu temperamento de una manera. Eso me encanta y no me preocupa", alertó en primera instancia.

"Lo que sí me preocupan son las formas, y eso es lo que tengo que matizar por si alguno no lo entiende del todo. Hemos pedido disculpas porque entiendo que hay una serie de palabras que no debes utilizar cuando estás en un club como este. Por lo demás, un entrenador grita, su segundo grita, cuando intentas incentivar, y los jugadores lo entienden. Mi malestar es que tenemos la obligación de guardar las formas porque hay muchos niños viéndonos y la educación debe primar en la gente que nos exponemos permanentemente en los medios. No sé si queda explicado por última vez porque no hablaré más de este tema", quiso zanjar.

¿Cómo está el vestuario?

Otro de los temas recurrentes durante la alocución del técnico fueron los presuntos problemas de vestuario que él negó: "No sé en qué te basas para decir que no tenemos control. No tenemos ningún problema, estamos encantados con el vestuario que nos hemos encontrado. Esto es una balsa de aceite. Cada vez que hablamos con ellos, lo están aceptando todo con una actitud extraordinaria. Algunos dan su opinión, porque la pedimos, pero nada más. Ellos tienen claro cuál es su puesto. Tenemos una relación con el vestuario extraordinaria".

A ese respecto, aseguró que no ha tenido "la necesidad de pegar un solo grito". "Mi manera de actuar es la de convencer, y suelo tener esa empatía para comprometerles desde el sentimiento y la importancia de pertenecer a este club. Te lo aceptan y lo entienden", contó.

"No he tenido jamás un problema para manejar el vestuario, estoy encantado. No he visto nada negativo. Que me gustaría ganar más partidos y afinar más cosas, pero eso lo tomo como parte del juego", ahondó en el análisis de sus 52 días en Can Barça.

Le preguntaron por el margen de error tras volver a ser segundos y así respondió Setién: "Antes de jugar el 'Clásico' parecía que podía ser definitivo, cuando habían perdido cinco puntos de seis. Y luego cambió la situación. Nada es matemático. Puedes perder cuatro o cinco partidos, pero no pienso en eso, prefiero pensar en ganar. Luego ya puedes llorar".

"Entiendo que estamos bien, motivados para mantener el ritmo que queremos, el de ganarlo todo. Es verdad que en algún momento te equivocas", comentó un Setién que se refirió de manera a las palabras de Piqué y el Madrid: "Él puede verlo de una manera y yo de otra, o la misma".

En cuanto al favoritismo para ganar la Liga, el técnico del Barça sigue viéndolo todo al 50%: "No hay un favorito claro. Insisto en que estoy contento en que generamos siete ocasiones muy claras en el Bernabéu. Luego depende de una mala ejecución técnica, pero no se puede enjuiciar lo demás. El gol del Madrid es un rechace y nosotros tuvimos otra con Martin y el rechace se fue fuera. Para los resultadistas esto puede ser importante, pero yo prefiero guiarme por otras cosas".

Agrio por el coronavirus

La pregunta del coronavirus también se le planteó, algo que sacó su faceta más desagradable. "Me parece extraordinaria la respuesta de Klopp. No sé qué valor tiene que yo pueda dar una opinión sobre un tema que desconozco aboslutamente y habiendo gente más competente. No entiendo esas preguntas sobre cosas que no controlas ni entiendes. Pero como hay que preguntar cosas...", soltó.

Aun así, le preguntaron acerca de la opción de disputar algún partido a puerta vacía: "Ya me tocó como jugador y fue un poco triste, aunque ganáramos. El ambiente que se genera, el impulso que da... pero habrá que hacer caso a las autoridades competentes. Si hay que hacerlo, hay que hacerlo".

"Contamos con Ansu Fati", dijo Setién en el capítulo de nombres propios , quien cree que "hace muchas cosas bien y otras las tiene que mejorar". Sobre usar a Lenglet y Umtiti, insistió en que "son dos jugadores que dentro de las características que tienen parecidas hay diferencias en algunos aspectos, que es lo que yo primo en cada partido. Ahora ha tenido un poco más de protagonismo Umtiti, pero estoy encantado con Lenglet y va a jugar muchísimo. Pero estoy contento con ambos, no hay uno enormemente superior a otro".

La rueda de prensa vino tan cargada de actualidad que hasta hablar de Messi y su racha de seis de los últimos siete partidos sin hacer gol quedó para el final.

"No me preocupa que no haya marcado, ocasiones está teniendo, y eso es lo importante. Leo lleva 14 años metiendo goles, que no lo haga ahora en un periodo concreto, no tiene importancia, pero si lo hace nos ayudará a ganar más partidos. Él y cualquiera que los haga", defendió.