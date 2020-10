El 'Clásico' que confirmó a Ansu Fati

Probablemente no llegue a ser nunca lo que ha sido Leo Messi, pero Ansu Fati reconfirmó ante el Real Madrid que es un jugador especial. Conviene no olvidar cuando se emiten juicios de valor sobre lo que está haciendo que no ha cumplido los 18 años. Después de jugar los dos 'Clásicos' de la pasada campaña, se estrenó como titular en uno este sábado en el Camp Nou y también logró hacer su primer tanto en un choque ante el eterno rival.

El Barcelona no tuvo su mejor encuentro, a pesar de que hubo momentos en los que pareció que iba a llevarse la victoria, fundamentalmente en el comienzo de la segunda parte. Ansu Fati flotó por el terreno de juego y fue de lo mejor que se observó en el Barça en todo el partido junto a Messi, que brilló en una posición más retrasada, y un Neto que salvó los muebles hasta el 1-3.

Ansu Fati disputó 82 minutos en los que realizó todo tipo de desmarques, hizo un gol, rozó otro, le regaló uno a Coutinho que el brasileño envió al limbo y volvió loca a la zaga blanca. Los azulgranas notaron su salida del terreno de juego a ocho minutos del final, pues el Barcelona prácticamente no volvió a crear peligro.

El joven derribó todo tipo de barreras para llegar al primer equipo en 2019 y eso le permitió jugar sus dos primeros 'Clásicos' en la pasada campaña. Eso sí, su actuación no pasó de lo anecdótico: Valverde le dio siete minutos en el 0-0 de la primera vuelta y Setién contó con él nueve minutos en el del Santiago Bernabéu para buscar un empate a la desesperada que no llegó.

En su primer 'Clásico' en el once, Ansu Fati estuvo a la altura de la excepcional temporada que está llevando a cabo. No es que su actuación fuera tan deslumbrante como aquel 'hat trick' de Messi para salvar un empate ante los blancos en la temporada 2006-07, pero fue lo más rescatable de un Barcelona que, de momento, está dando demasiados bandazos y que queda muy lejos ya de la cabeza de la tabla en Liga.