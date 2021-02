El 'Clásico' vuelve a teñirse de azulgrana

Uno de los partidos más esperados del año, el 'Clásico' femenino entre el Barcelona y el Real Madrid, se vivió este domingo 31 de enero en el estadio Johan Cruyff, donde se enfrentaron primero y segundo de la clasificación.

Pese a que las chicas de David Aznar, que sorprendió dejando a Asllani en el banquillo, supieron contener durante los primeros compases del partido a las azulgranas, las de Lluís Cortés necesitaron menos de 15 minutos en estrenar el luminoso.

Alexia Putellas se sacó de la manga un zapatazo brutal para poner el primero 'culé' en el marcador. Aunque llegó a tocar el esférico Misa, la potencia del disparo de la capitana hizo que el balón terminara colándose en la escuadra izquierda de la portería 'merengue'.

Un gol con el que el Barça comienzó su festival particular, dando paso al segundo tanto, obra y gracia de Jennifer Hermoso, que solo tuvo que rematar a placer un balón rechazado por Misa tras el lanzamiento de Oshoala.

Con el crono ya en el 37', Oshoala firmó el tercero 'culé' ante la desesperación madridista. Recuperó Alexia cerca del círculo central, el balón llegó a las botas de una Graham Hansen que se recorrió todo el campo rival, se metió hasta la cocina y le puso el gol en bandeja a la nigeriana, que solo tuvo que empujarlo.

Llegó la segunda parte y el guion se mantuvo intacto. Si le quedaba algo de esperanza al Madrid, Oshoala se encargó de acabar con ella, ya que un balón despejado por las 'merengues' terminó golpeando en la pierna de la delantera azulgrana y se coló directamente entre los palos.

Dos expulsiones y un penalti

Y por si no fuera suficiente con el 4-0, el Real Madrid se quedó con diez por la expulsión de Misa. La guardameta blanca tocó el balón con la mano fuera del área y terminó viendo la roja directa.

Y de una expulsión a otra. Mapi León, que ya había visto una cartulina amarilla en el minuto 39, derribó a Jakobsson dentro del área y la árbitra no se lo pensó dos veces a la hora de sacarle la segunda amarilla, lo que provocó que la central azulgrana terminara expulsada y cometiera penalti a favor de las rivales.

Desde los once metros, a Olga Carmona no le tembló el pulso para superar a Sandra Paños y firmar así el gol del honor del conjunto madridista, que no pudo hacer nada más para evitar que el partido terminara consumiéndose con un contundente 4-1 en el marcador.

Con estos nuevos tres puntos, el Barça, líder intratable de la Primera Iberdrola, se mantiene al frente de la clasificación con 39 puntos en 13 partidos, 73 goles a favor y pleno de victorias.

Por su parte, el Real Madrid baja hasta la tercera plaza con 34 puntos y 16 partidos disputados, superado por el Levante. El conjunto de Lluís Cortés sigue lanzado y todo hace indicar que volverá a levantar el título de Liga una temporada más.