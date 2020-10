"El club nunca quiso a Pogba y me dijeron que Haaland no tenía perfil Barça"

El Barça se ha caracterizado en los últimos tiempos por sacar gente de La Masia, una de las fábricas que mayor talento futbolístico ha sacado. Ahí están los Messi, Pedro, Busquets, Ansu Fati...

Pero eso parece que ha cambiado completamente. Ahora están apostando más por jugadores de fuera que de los propios que está formando en las categorías inferiores.

Ariedo Braida, que fue asesor de fútbol internacional del cuadro azulgrana, atendió a 'Radio MARCA' e hizo un repaso a su controvertida etapa en la entidad, y su primer 'disparo' fue en relación a tres promesas que el club desestimó.

"Yo estuve estudiando jugadores y apunté algunos nombres como Haaland, del Borussia Dortmund, cuando aún jugaba en el Rosenborg. Pero en el club me dijeron que no, que no tenía el perfil Barça. De Italia también sugerí otros nombres, como Barella, que ahora está en el Inter, o Zaniolo, de la Roma. Pero si tú no tienes la responsabilidad para ejecutar esto porque se la han dado a otros, no puedes hacer nada. Estuve apartado", empezó diciendo.

Por otra parte, Braida negó que el Barça fuera tras Pogba. "Albert Soler y yo fuimos a Milán y nos reunimos con la directiva de la Juventus pero, a pesar de las conversaciones, no había una intención real de ficharle. De hecho, Pogba se acabó quedando ese verano en Turín y no se fue a otro club. Yo dije que era un gran jugador, lo estuve hablando con Albert Soler, con quien considero que tenía una buena relación personal. Profesionalmente, no pudimos trabajar juntos porque no se me permitió", espetó.

Pero la cosa no quedó ahí. El ex asesor del cuadro azulgrana apuntó directo hacia Bartomeu: "No tuve nada de relación con él. Al principio es cierto que hablábamos un poco, pero más tarde fue inexistente. Esto también fue nuevo para mí porque normalmente en Milán sí tenía contacto con mi superior. Considero que hablar una vez por año no es tener una gran relación.

Por último, Braida se refirió al futuro de Messi. "Este verano, en Italia, me preguntaron muchos periodistas y les dije que se quedaría. Messi es un jugador único, grandísimo, inimitable. Pienso que el Barça es un club planetario porque se identifica en Messi, con permiso de los demás jugadores. Es el número uno", concluyó.