El COE se sumó a las muestras de cariño hacia Unzué

El Comité Olímpico Español (COE) transmitió este jueves "apoyo y fuerza" a Juan Carlos Unzué, después de que el ex portero y entrenador de fútbol comunicase que padece esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA.

"Todo nuestro apoyo y fuerza a Juan Carlos Unzúe, afectado por la ELA", indicó el Comité Olímpico Español en su perfil de Twitter al término de la rueda de prensa que el técnico ofreció en el Camp Nou.

Unzué, de 53 años, convocó este jueves a los medios de comunicación en el Auditorio 1899 del Camp Nou para explicar que padece esta enfermedad neurodegenerativa.

"Os he convocado aquí a todos los medios de comunicación porque quiero hacer público mi actual estado de salud y es que, el pasado mes de febrero, la doctora Povedano confirmó el diagnóstico que el verano pasado ya me había dado el doctor Rojas en el Hospital de Sant Pau. Padezco esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA", dijo Unzué, miembro del cuerpo técnico del Barcelona en varias etapas y ex entrenador de Numancia, Celta y Girona.

El COE remarcó que "su optimismo y ganas de ayudar son un ejemplo de entereza". El presidente de la entidad, Alejandro Blanco, también le mandó un mensaje "de apoyo y cariño".

Consideró que Unzué ha comunicado que padece ELA "de la forma que solo lo pueden hacer personas que tienen unos valores excepcionales". "Es un gran portero y un gran entrenador y este reto lo afronta con valentía y con decisión", apuntó.

Blanco recordó que "en España hay más de 4.000 afectados por el ELA", "una enfermedad difícil y para mucha gente desconocida", y puso en valor el trabajo de la Fundación Luzón para mejorar la calidad de vida de personas enfermas de ELA y para encontrar una cura fomentando la investigación.