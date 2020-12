El 'colchonero' que será rival del Atlético y que reta a Simeone

El Atleti, tras el golpe en Liga frente al Real Madrid, quiere lamerse las heridas en Copa y evitar sustos frente al Cardassar en la primera ronda. Un torneo que siempre deja historias peculiares, como la de Miquel Ángel Tomás.

Es el entrenador del Cardassar, pero también un aficionado 'colchonero'. En su charla con 'AS', Miquel, que es además profesor en el colegio San Francesc, en Manacor.

"Nuestra obligación es dar el 100% para poner las cosas difíciles. Y si se diera un milagro.. pues eso. Decir que vas a ganar al Atleti suena muy pedante, hay que ser realistas, sabemos que es algo muy complicado", reconoció.

"Espero un Atleti que vendrá a ganar porque no puede ser eliminado por un equipo amateur. No querría ponerme en la piel del entrenador si perdieran...", deslizó Miquel en un cariñoso 'dardo' a Simeone.

El Cardassar sabe cuál es su papel, pero no huye de nada: "Ellos empiezan esta competición con el objetivo de conquistarla y no pueden permitirse el lujo de caer. Espero un rival al 100%. Darle un susto me haría sentir orgulloso de mis jugadores porque significaría que han llegado al límite de sus posibilidades".

El equipo, que ya expresó su felicidad por poder tener una cita así en el pasado sorteo, ocupa la séptima posición de su grupo en Tercera División. Pero una Copa y a partido único...