"El colegiado se equivocó con la roja en la acción de Mendy"

El duelo entre Atalanta y Real Madrid generó mucho revuelo por la polémica expulsión de Freuler en el minuto 17 tras una falta sobre Mendy. La tarjeta roja fue muy protestada por los jugadores del cuadro de Bérgamo.

Una de las voces críticas con la decisión del colegiado en el duelo de Champions League ha sido la de Javier Clemente, que dejó claro que en ningún caso se debió echar al jugador del Atalanta.

"El árbitro no debió expulsar a nadie en la acción de Mendy. Se tira el balón largo y para el exterior. No fue una entrada agresiva", aseguró en 'Radio Marca' un ex seleccionador español que también se mostró muy crítico con el VAR.

"¿Y si la roja que saca un árbitro está equivocada? ¿Y si no es roja directa? ¿El VAR no es para aclarar las dificultades y las irregularidades que los árbitros puedan tener en el sentido de equivocación? Esto sí, esto no; esta norma sí, esta norma no; esto lo consulto hoy, pero mañana no; en un partido no, pero en otro sí... El arbitraje es más imperfecto", aseguró.

Por último, Clemente criticó el planteamiento del Madrid tras quedarse con uno más sobre el césped y señaló que el cuadro blanco debió meter una marcha más. "El Real Madrid optó por tener el partido bajo control tras la expulsión cuando lo tenía más a huevo. Bailaron una nana cuando les tocaba Rock & Roll", sentenció.