El compañero de CR7 a quien echaron del Arsenal por fumar

En 2015, el polaco Wojciech Szczesny dejó el Arsenal para no volver a jugar nunca en Inglaterra. Salió hacia la Roma, donde firmó dos buenas temporadas, y de ahí pasó a la Juventus, pues los 'gunners' lo traspasaron directamente.

El portero desveló en 'Arsenal Nation' las razones que propiciaron su marcha del equipo londinense. Y cree que la principal fue su adicción al tabaco.

"Era un fumador habitual y Wenger lo sabía. Pero no quería que fumara en el vestuario y yo era algo que respetaba", arrancó Szczesny.

"Tras perder ante el Southampton en año nuevo de 2015, no pude aguantarme y fui a una esquina de la ducha a fumar. Nadie podía verme, pero lo hice", detalló el meta polaco.

Szczesny cree que algún compañero le vio y se lo contó al galo: "Me preguntó si era cierto que había fumado en las duchas e inmediatamente le dije que sí. Me multaron y Wenger me dijo: 'No podrás jugar durante un tiempo'. No hubo malas palabras ni una gran bronca. Esperaba volver al once pronto, pero jugó Ospina y lo hizo bien".

Ese mismo verano, el arquero fue cedido por dos temporadas a la Roma. Revalorizado tras su buen rendimiento en el Olímpico, la Juventus decidió comprarlo en 2017.