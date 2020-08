El consejo de Asensi al Barça: "Hay que tomar decisiones valientes"

Juan Manuel Asensi, ex jugador del Barcelona que llegó a ser capitán, afirmó este sábado a 'EFE' que el equipo catalán, tras caer goleado ante el Bayern en la Liga de Campeones (2-8), demostró que no había aprendido la lección de lo sucedido en la pasada edición del torneo ante el Liverpool (4-0). "Nos creímos que era solo un batacazo fuerte, una mala noche a pesar de que ya había habido algunos avisos y que no iba a pasar más, pero no fue así", lamentó el que fuera internacional español y que reside en Alicante.

Asensi admitió que la imagen del Barcelona fue tan "terrible" que le costó creer lo que veía. "No me lo creía, veía caer los goles y estaba levitando", dijo el ex futbolista, quien recordó que en su etapa de jugador nunca les metieron ocho".

"Este mazazo para todos los que somos del Barcelona es durísimo, es imposible de creer. Tdos los barcelonistas estamos enfadados y en estado de 'shock'. No sabemos ni qué decir", prosiguió.

El ex jugador alicantino, que defendió durante once temporadas la camiseta del equipo catalán, intuye que una goleada de este calibre "pasará factura seguro" en el vestuario, pero apuntó que no solo los jugadores son los responsables de la debacle.

"Tienen su parte, porque son los que juegan, pero detrás hay una planificación y una dirección", afirmó Asensi, quien aunque admitió que la tentación ahora es "quemarlo todo", pidió un poco de "pausa" para "reflexionar y analizar" la situación.

"Es necesario pensar bien qué hacer para enderezar el rumbo. No hay mucho tiempo y hay que tomar decisiones valientes que sean beneficiosas", explicó. "Hay que volver a hacer un equipo potente y digno del Barcelona", apostilló.

Asensi se mostró preocupado por el estado anímico de Leo Messi, del que dijo que debe estar decepcionado. "Le va a costar masticar esto, pero como a todos, porque a ningún jugador le agrada una derrota así", añadió.

"Cualquier equipo del mundo te gana hoy si no estás físicamente bien y corres lo mismo que el de enfrente. El Barcelona tiene súper dotados técnicamente, pero es necesario el equilibrio", defendió el ex centrocampista, quien tuvo palabras de ánimo para Quique Setién. "Es verdad que ya sabía dónde se metía, pero le han metido ocho y lo estará pasando mal. La presión en Barcelona es una situación así es enorme y cuesta dormir", concluyó.