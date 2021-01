El consejo de CR7 a Bruno Fernandes cuando fue a 'su' Manchester United

El cariño de Cristiano Ronaldo al Manchester United es innegable. El astro pasó allí una etapa importantísima en su carrera, que fue la que le permitió atraer el interés del Real Madrid.

CR7 aún tiene muy presentes a los 'red devils' y Bruno Fernandes reconoció que le habló antes de fichar para aconsejarle.

"Hablé con él, sobre todo porque conoce el club mejor que yo. Me dio un consejo y fue importante. Me dijo: 'Ve y disfruta'. Amarás a los aficionados y ellos te idolatrarán. Haz tu fútbol y todo saldrá bien", explicó en 'NBC' el ahora crack del United.

"Creo que todo hubiera fluido de la misma forma, pero siempre es mejor hablar con Cristiano. Hablamos del club, de lo grande que es y de lo bueno que sería para mi carrera", continuó Bruno Fernandes.

El portugués pasó después a hablar de su charla con Paul Pogba. El francés, que estaba lesionado, se acercó a dar la bienvenida al crack.

"La relación que tengo con Paul es buena. Habla italiano y yo también. Cuando llegué, ya nos conocíamos de Italia. Es fácil trabajar con él. Cuando llegué, estaba lesionado, pero le vi recuperarse y entrenar en un campo contiguo", recordó el luso, que pronto cumplirá un año en el United.

"Me decía: 'Estoy viendo los partidos, estoy viendo tus movimientos, no te preocupes. Cuando esté recuperado, te mostraré que puedo encontrarte a la derecha, a la izquierda, en tu espalda'. Eso demuestra una gran confianza de alguien que quiere ayudarte a ser aún mejor", concluyó el ahora astro indiscutible del equipo de Old Trafford.