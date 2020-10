El consejo de Mourinho en la 'pelea' con Lampard: "Quédate en la banda en la derrota"

El Tottenham-Chelsea de este martes dejó una de las imágenes de la temporada: Mourinho, echándole en cara a Lampard algunas cosas y, tal y como reconoció en la posterior rueda de prensa, dándole consejos para su carrera de entrenador.

"Lo único que hice fue darle mi opinión. Mi opinión de entrenador con cierta edad para un joven con talento que era que los jugadores nos necesitan ahí (en la línea de banda) cuando van perdiendo. Cuando ganan, no tenemos porque ser los protagonistas en la banda", indicó el portugués.

Los 'spurs' se acabaron llevando la victoria en la tanda de penaltis, tras finalizar el tiempo reglamentario con 2-2 en el electrónico. Y el encontronazo llegó con el 0-1 tras un pique entre uno de los asistentes de Lampard y Mourinho.

"Necesitan que estemos ahí cuando van perdiendo y en el último partido, cuando perdían por 3-0, me sentí mal porque le vi triste y callado en su sitio. Él sabe de fútbol y es un entrenador fantástico. Es solo una opinión: quédate en la banda cuando tu equipo va perdiendo y relájate cuando van ganando", zanjó Mourinho.

Aunque el luso le tiene un respeto máximo por la etapa que compartieron en el Chelsea: "Con Frank lo importante son mis sentimientos hacia él y no lo que os digamos. Siempre me sentiré en deuda con él por todo lo que hizo por mí. Él me dio todo como jugador y nunca lo olvidaré. Siempre me sentiré en deuda con él por lo gran jugador, amigo y profesional que fue".

Lampard, pese a la derrota, se tomó este choque con más chispa. "Nos lo hemos pasado bien en la banda. Me llevo bien con Jose y pienso en lo que me dijo. Yo le comenté que parecía que hablaba más con el árbitro que con los jugadores. Respeto mucho a José aunque nos hayamos dicho lo que sea en la banda", concluyó.