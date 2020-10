El consejo de Wenger a Arteta para sacar lo mejor de Özil

Özil no termina de asentarse en el Arsenal. Después de siete años, el futbolista germano parece estar más fuera que dentro de la entidad londinense.

Mikel Arteta no cuenta con él y encima no ha entrado en la lista de la Europa League, por lo que su situación ahora mismo no es muy buena.

Wenger, que lo dirigió en su etapa en el Arsenal, quiso darle un consejo al actual entrenador 'gunner' para explotar las virtudes de Özil.

"No era exactamente el que tenía la mayor disciplina en el campo. Y jugar sin balón no era precisamente su fuerte. Pero puedes lidiar con eso si pones a algunos jugadores con una mentalidad más defensiva a su lado. Lo principal es lograr el equilibrio correcto entre ataque y defensa", dijo en declaraciones a 'Der Spiegel'.

Mientras tanto, Özil, que habría rechazado una oferta del fútbol saudí, podría poner rumbo en enero a la MLS, tal y como apunta 'The Sun'. Se desconoce el equipo al que iría.