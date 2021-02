El contrato de Isak tranquiliza a la Real Sociedad

Isak se está destapando esta temporada como el goleador que fichó en su momento el Borussia Dortmund, lo que genera una lógica inquietud en su club, la Real Sociedad. Sin embargo, el temor a una fuga es mínimo.

El motivo se encuentra en el contrato del sueco. Su cláusula de rescisión, de 70 millones de euros, debería bastar en estos momentos para espantar a sus pretendientes, como, según 'ESPN', el Barcelona.

Pero Isak también tiene una cláusula de recompra por parte del Borussia Dortmund, quien podría repescarle por menos de la mitad de ese valor, solo 30 millones de euros.

¿Y por qué eso tampoco inquieta a la Real? Porque, como explica 'AS', la decisión no puede ser unilateral. Requiere del visto bueno del futbolista, y no parece que Isak esté por la labor de volver al Borussia, habida cuenta la competencia y la forma en que salió de allí, por solo 6,5 millones tras apenas contar para su entrenador.

Y, además, el Borussia no podría ejercer la recompra para desprenderse de nuevo del jugador y hacer negocio con él. Isak se cuidó de que su salida del Borussia fuera una venta y de que en ningún caso los alemanes pudieran especular con él si despuntaba en San Sebastián.

Dicha cláusula, la cual no pudo ejecutarse por contrato el pasado verano, estará activa este, pero por el momento en las oficinas de la Real, de acuerdo al citado medio, no hay noticia del Borussia. Si sale, será por 70 millones, ni uno menos.