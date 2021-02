"¿El contrato de Messi? Es absurdo que llevéis con este tema cuatro días"

El contrato de Messi, su posterior reivindicación vía golazo de falta, el buen rendimiento del Barcelona últimamente, su rival de cuartos de Copa del Rey... Ronald Koeman compareció en rueda de prensa y analizó la actualidad 'culé'. Su rueda de prensa, previa a la cita con los nazaríes.

"Tuvimos varias complicaciones para hacer nuestro juego antes del primer gol. Tenemos que estar concentrados porque es un partido complicado y hemos de hacer nuestro juego", dijo, recordando la última cita del plantel, sobre cómo afrontan el choque con los de Diego Martínez.

"Todibo no entra en mis planes esta temporada. Hemos buscado darle otro destino desde el Benfica porque es un jugador que tiene que jugar. Mirando a todos los grandes, hay pocos equipos que han gastado dinero por el momento del COVID-19", analizó respecto a la ventana de traspasos.

"Yo creo que es absurdo que llevéis con este tema cuatro o tres días. El equipo y Leo han respondido de la manera que a mí me gusta, que es intentar dejar las cosas que salen en la prensa a un lado y concentrarse en el partido y en el juego, y estoy muy contento con el equipo por cómo estamos trabajando", respondió acerca del contrato de Leo Messi..

"Sabemos que, si todo va bien, si el equipo gana, es fácil tener un buen ambiente. Hay que intentar coger la motivación suficiente de otras cosas porque sabemos que no hay público ni ambiente. Hay que intentar, como vestuario y plantilla, ser fuertes en los momentos delicados y complicados", explicó respecto a la celebración de los últimos tantos, que se antojó eufórica entre los jugadores.

Sobre su condición de portavoz de la entidad azulgrana en los últimos días, aseveró: "Es un momento complicado en el Barça, no me importa ser portada, soy el entrenador, soy una parte muy importante en un club. Si las cosas deportivas funcionan, para los demás es más fácil. Necesitamos un presidente. En un club como el Barcelona, no puede faltar un presidente".

¿Es la Copa del Rey más importante que la Liga en estos momentos? "No, pero es verdad que la Copa está más cerca porque hay menos partidos y lo tenemos en nuestras manos. El Atlético está muy fuerte, tampoco es normal que saquen tantos puntos. Lo único que podemos hacer es seguir. Hemos perdido partidos fuera de casa en los que no podemos perder tantos puntos.

Aun así, ¿daría más descanso en las citas coperas para aumentar las opciones de vencer? "Creo que depende del estado físico de los jugadores. No tengo más importancia en un partido como mañana o lo que viene el fin de semana. Queremos seguir ganando y pasar esta eliminatoria para estar en la semifinal. Lo más importante es ganar. Si hay un jugador que físicamente no está bien no juega, da igual la competición".

También le preguntaron por la renovación -se le pasó contestar a esto- de Gerard Piqué y su estado físico: "En caso de Gerard y Ansu, es importante que se recuperen bien de sus lesiones. No es bueno que vuelvan antes de fecha. Ojalá puedan participar en esos partidos (los siguientes), pero la seguridad no la tengo. Tenemos tener a todo el mundo disponible para los partidos, espero lo mejor de los dos porque son gente muy importante para el equipo".

Centrado en cómo se encuentra Umtiti, Ronald Koeman informó de que el futbolista está bien y que podría entrar en sus planes de cara al siguiente partido. "Ha mejorado mucho el aspecto físico. Hay que recuperarse bien y coger ritmo de partidos. Le veo bien. Ha entrenado sin problemas y está disponible para jugar. Tendremos que tomar la decisión y es bueno para tener competencia en estas posiciones del equipo donde hay varios jugadores que pueden cumplir", comentó.

Volvió justo después al asunto del contrato de Messi para decir: "Si hay un tema de hacer daño a un jugador, yo creo que, como entrenador, mi 'staff', la gente... Hay que proteger y defender al jugador, es lo más importante, pero no expresamente para este tema, sino en general. Puede ser importante para estar todavía más unidos en el vestuario".

Con Sergi Roberto como tema, elogió su capacidad para estar en el lateral o en la medular: "Lo veo en las dos posiciones. Al principio de temporada ,jugó mucho como lateral, donde estuvo muy bien y sabemos que puede jugar en el medio campo. Necesitamos a Sergi Roberto en el equipo, hay competencia en las dos posiciones y dependerá de cada jugador y decidir dónde juega".

Sobre cómo ve a Griezmann, aseguró: "Está toda la temporada bien, trabajando. Lo primero que tiene que hacer un jugador es trabajar y ayudar al equipo al máximo, y Antoine que es un delantero lo que cuenta es también su efectividad, donde ha habido momentos que tenía que marcar y no ha marcado, pero son cosas de un delantero, a veces cuesta y otras entra sin problemas. Son momentos. Últimamente está muy bien en las dos, está ayudando y marcando y es importante porque queremos sacar el máximo de cualquier jugador".

Preguntado por las recuperaciones de pelota, respondió: "Es un tema muy importante para mí porque, cuando se pierde el balón, la mejor cualidad de un equipo es reaccionar y recuperar pronto porque, cuando robas el balón, el contrario está mal organizado y no hace falta correr 60 metros desde atrás. Es un tipo de juego que me gusta tener, hay partidos que lo hemos hecho muy bien, otros que hemos perdido la cualidad de recuperar en transición. Un equipo como el Barça que domina el balón... es importante recuperar temprano".