"¿El contrato de Messi? Me reí, solo puedo felicitarlo"

En una entrevista en el 'Corriere dello Sport', Karl-Heinz Rummenigge ha hablado de nuevo sobre el Barcelona. A principios de febrero ya dio su particular visión sobre la cuentas del club azulgrana.

Esta vez le han preguntado por el contrato de Leo Messi que sacó a la luz hace días el diario 'El Mundo': "Me reí y solo puedo felicitarlo porque logró un contrato astronómico. En los últimos diez años, todos hemos cometido errores porque hemos gastado cada vez más a favor de los jugadores y de los agentes. Tenemos que dar marcha atrás y volver a un modelo más racional, aunque no será fácil".

A raíz de esto, Rummenigge vería con buenos ojos poner un tope a los salarios de los jugadores. "Quizá sería una buena idea lo del tope salarial. Fuimos a Bruselas para ver si era un camino viable y los políticos nos dijeron que iríamos contra la ley europea. Quizá ahora sea el momento adecuado para una nueva iniciativa y corregir los erorres", continuó.

Cambiando de tercio, el del Bayern contó una anécdota que le pasó en Turín hace unos meses. Allí se encontró con Cristiano Ronaldo cuando estaba con Agnelli.

"Hace unos meses estuve en Turín para una reunión y Agnelli me mostró el nuevo polideportivo. Allí estaba Cristiano con el pecho al descubierto. Pocas veces he visto un cuerpo así y me dio la impresión de que está al100% para continuar unos años más en la élite", concluyó Rummenigge.