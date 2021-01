El control con el pecho de Amad Diallo que cambió su vida a los 12 años

Hoy en día, el fútbol formativo anda sobrado de talentos. Pero hace falta algo más para llegar a la élite. Por ejemplo, suerte. O alguien que apueste por ti. Y así parece escribirse la historia de Amad Diallo. La flamante adquisición del Manchester United es noticia estos días por Old Trafford. En Italia ya veían venir su éxito. Es algo que ha recordado en 'TMW' Enzo Guerri, presidente del club aficionado Boca Barco, donde el atacante costamarfileño dio sus primeros pasos.

"Estaba claro que tenía algo diferente a todos los demás. Los recuerdos de él son encantadores de cuando jugó con nosotros entre los 11 y los 13 años", comentó el dirigente, que rescató el día en el que está convencido de que cambió su historia: "Recuerdo una historia muy divertida con un ojeador de la Roma. Vino a verle en un partido y, tras un control con el pecho de Diallo a los cinco minutos, se dio la vuelta y se marchó".

"Inmediatamente le pedí explicaciones, y él me contestó: 'Cosas así, con 12 años, solo las pueden hacer los potenciales campeones. Verlo en esta competición no sirve de nada, llévalo a Roma a entrenar con nuestro equipo", añadió Guerri.

La cuestión es que allí no pasó la prueba, no gustó o simplemente no era su modesto. Algo que no dejó escapar el Atalanta. "Allí le hicieron jugar desde el primer día con chicos un mayores. Él siempre estuvo predestinado", remató el orgulloso presidente.