El corazón del Mono, para siempre en el Atleti

La etapa del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid nunca se entendería sin la figura de su segundo Germán Mono Burgos, que le acompañó desde su llegada al club 'colchonero', en el que ambos triunfaron y pusieron al equipo rojiblanco en la cima de Europa.

"El pacto era ganar todo. La historia lo indica así. Volver a hacerlo. Estuvimos 14 años sin vencer al Madrid y lo hicimos en una final de Copa. Milán y Lisboa fueron los golpes más duros, pero sé que lo pueden lograr. Equipo tienen y va a tener", explicó el Mono en el programa 'Universo Valdano' de 'Movistar +'.

"El Cholo es un amigo que aparece en la vida y tenemos una relación muy estrecha. Él me quería en Estudiantes de la Plata y le dije que cuando llegase a Europa, yo ya estaría preparado", agregó el ex arquero, que tras finalizar la temporada 2019-20 decidió abandonar la entidad madrileña.

Además, también habló de la figura de Luis Aragonés como entrenador, con el que coincidió en el Atlético cuando él era portero. "Él siempre te iba de frente. Me sentó un día y me dijo que si no hacía lo que me pedía, me iría al equipo filial", dijo.

Por último, habló de su marcha del Atlético de Madrid, de la cual está súper orgulloso y emocionado por cómo le dedicaron su adiós los aficionados: "No he visto nunca una despedida así a un segundo entrenador. Voy a estar con el Atleti hasta el final", concluyó.