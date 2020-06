"El corazón le iba a Luka Romero a 2.000 revoluciones"

Luka Romero, jugador del Mallorca que tiene tan solo 15 años, debutó en el partido contra el Madrid en el Alfredo di Stéfano. Es el último aspirante a Lionel Messi y, con su entrada, rompió el récord histórico de debutante más joven en LaLiga.

Vicente Moreno habló sobre la entrada del muchacho. "Le eché la mano al corazón y le iba a 2.000 revoluciones, estamos hablando de un chico que tiene 15 años. Si lo metimos ahí a jugar es porque pensamos que lo merecía y que tiene condiciones. En los entrenamientos le estamos dando estímulos y los va cogiendo y siendo mejor cada día. Era cuestión de buscar u momento de estrenarse y a ver el futuro, ya veréis porque es un gran jugador", dijo en declaraciones a 'Movistar +'.

Un Vicente Moreno que se va contento con el trabajo realizado a pesar de la derrota: "La sensación es que al equipo no le puedes pedir mucho más. Nuestros jugadores hicieron un buen partido, competimos contra un equipo como el Real Madrid, y en su campo, que no es fácil. En muchos momentos fuimos mejores que ellos, pero esto al final hay que traducirlo en goles, en un resultado. Ellos tienen más facilidad para encontrarlo", analizó.

"El Madrid tiene muchos argumentos, muchísimas cosas. Tiene calidad, son capaces de hacer buen fútbol y tiene un entrenador que hace muy buen trabajo. El Mallorca hizo un gran esfuerzo en lo físico, ahora mirando los datos corrimos más que ellos, tanto en volumen como en intensidad. Pero también fuimos capaces de no tirar el balón, de intentar poner al Madrid en apuros y creo que en muchos momentos lo hicimos. Encontramos huecos donde pensábamos que los íbamos a encontrar, pero nos faltó algo de maldad en la zona de finalización”, continuó.

El técnico del Mallorca no quiso entrar en polémicas ante la actuación arbitral, sobre todo enfocada a una posible falta de Carvajal sobre Dani Rodríguez que pidieron sus jugadores sobre el terreno de juego, pero que el colegiado, Melero López, no apreció.

"No hay mucho que decir tampoco, al final son acciones que seguramente yo las veo de una manera y, por ejemplo, tú las ves de otra, y no nos vamos a poner de acuerdo. Tampoco hay que pensar mucho en algo que no depende de nosotros. De nosotros dependía hacer un gran partido, en muchas fases lo hicimos, pero al final los detalles deciden el partido para un equipo con mucha calidad como es el Madrid", comentó.

Por último, Vicente Moreno aseguró que su equipo, que se encuentra, con un partido más, a tres puntos de la salvación que marca el Eibar (29), sigue creyendo en que es posible continuar una temporada más en LaLiga Santander.

"Te quedas, entre comillas, contento por el trabajo del equipo, pero sí que es verdad que te quedas cerca de conseguir un buen resultado. Nos pasó también hace dos jornadas contra el Villarreal. También te habla de la fortaleza mental del equipo, porque te quedas cerca y a veces es difícil continuar, pero este equipo sigue. Veníamos aquí con intención de ganar, aunque no fuera el sitio más propicio. Tenemos visualizados los puntos que pueden hacer falta, cuándo y cómo podemos ganarlos, y nos vamos a dejar todo por conseguirlo", declaró.