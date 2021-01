El Cornellà, con nervios e ilusión y sin poder dar la sorpresa

El Cornellà, que ya dio la sorpresa en los treintaidosavos de final de la Copa del Rey al eliminar al Atlético de Madrid, espera volver a dar la campanada en el encuentro de este jueves frente al Barcelona.

En la previa del partido, el director general y deportivo del club del Bajo Llobregat, Andrés Manzano, analizó el duelo: "Con algo de nervios, pero con mucha ilusión. Intentaremos evadirnos de todo y yo, que me pongo en el lugar de los jugadores, seguro que disfrutan mucho. Para muchos chicos es, quizás, una oportunidad única en su carrera y hay que aprovecharla".

"Conocemos bien a futbolistas como Riqui Puig, Mingueza… El Barça nos conoce bien, nuestro entorno y quizás por ahí perdemos un poco la capacidad de sorpresa que sí podíamos tener cuando jugamos contra el Atlético", agregó durante su paso por el diario 'AS'.

Sobre el hecho de volver a repetir la hazaña lograda ante el Atlético, reconoció: "No hemos de olvidar que ellos vendrán con los mejores del mundo y no podemos perder el respeto a nadie. Aquí el único y gran favorito son ellos y nosotros lo que haremos será no renunciar a nada, haciendo nuestro juego y confiando. Nos ha de salir un partido perfecto y seguro que los jugadores se lo dejan todo".

"La afición de Cornellà y del Cornellà habría disfrutado mucho. Estamos tristes. Además, no podemos obtener un gran rendimiento económico. En cuanto a los derechos de televisión son los mismos para todos, da igual el rival que tengas", añadió.