El coronavirus despeja casi todas las dudas de Simeone

Parecía que entre Herrera y Correa, Simeone iba a elegir al mexicano, pero ya no tiene más opción. El delantero argentino es uno de los dos positivos del club rojiblanco, por lo que, descartado para el RB Leipzig, tiene muy complicado disputar la fase final.

El coronavirus ha confirmado, por tanto, lo que se veía venir en los entrenamientos. Simeone jugará con Herrera en el centro del campo, y Llorente de enganche con la delantera, formada por Diego Costa.

El once tiene, ahora mismo, una única duda: quién será el lateral diestro. No está claro si Simeone apostará por Trippier o si saldrá con Arias. Por lo demás, el once para enfrentarse al RB Leipzig, salvo sorpresas en los últimos test, está decidido.

Oblak será, como no podía ser de otra manera, el cancerbero; Savic y Giménez serán los centrales, y el lateral zurdo será Lodi. El doble pivote lo formarán Herrera y Saúl, y por las bandas jugarán Koke y Carrasco. Llorente hará de enganche y el '9' será Costa.

La convocatoria se completa con un buen puñado de canteranos: el portero Álex, el lateral Manu Sánchez, el centrocampista Toni Moya y el delantero Roro Riquelme.