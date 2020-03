El coronavirus llega hasta LaLiga: Ezequiel Garay, primer positivo

El coronavirus ha llegado de forma definitiva al fútbol español. El central argentino del Valencia Ezequiel Garay anunció en su Instagram que ha dado positivo en la prueba del COVID-19.

Hay que recordar que el jugador no pudo jugar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League del Valencia ante el Atalanta en Milán y tampoco estuvo en la vuelta por haber sufrido una lesión grave.

Sin embargo, el jugador confesó en su Instagram que ha dado positivo a la prueba y guardará reposo en casa, aislado de su familia. Hay que recordar que llevaba algo más de un mes parado por la lesión, pero ya estaba efectuando su recuperación en las instalaciones de club.

"He dado posotivo al coronavirus, me encuentro muy bien y ahora solo queda hacer caso a las autoridades sanitarias. De momento, toca estar aislado", publicó el jugador del Valencia, que tendrá que extremar el control a sus futbolistas para comprobar si hay o no más casos.

En cualquier caso, la plantilla del equipo se sometió de forma íntegra a las pruebas hace un par de días y el argentino ha sid el primero en dar positivo. Esto implica que el resto de compañeros y trabajadores que han estado en contacto con él durante los últimos días deberán permanecer en cuarentena obligatoria y es posible que se efectúen más pruebas.