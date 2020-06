"El coronavirus me crea una frustración enorme"

En los últimos tiempos, Leo Messi nos está malacostumbrando a hablar bastante a menudo en los medios de comunicación.

Tras sus palabras a la marca que le patrocina de esta semana, el argentino del Barça volvió a hablar del coronavirus en 'El País Semanal'.

Reconoció que la pandemia le genera "una frustración enorme" y dejó caer que el fútbol ya no será como antes.

"A casi todos, nos queda la duda de cómo va a ser el mundo tras todo lo que ocurrió. Más allá del confinamiento y de la situación, que nos agarró por sorpresa, muchísima gente lo pasó realmente mal porque les afectó esta situación de alguna manera, como ocurrió con todos aquellos que perdieron a sus familiares y amigos y ni tan siquiera pudieron casi ni despedirlos", arrancó el azulgrana.

"Creo que hubo muchas cosas negativas en esta crisis, pero no puede haber nada peor que perder a las personas que más quieres, eso me crea una frustración enorme y me parece lo más injusto de todo", explicó.

Leo concluyó hablando del nuevo fútbol: "El fútbol, como la vida en general, pienso que no volverá a ser igual".