El coronavirus no va a retirar a Buffon: "No pienso en mi retirada"

El tiempo corre para todos los futbolistas y, tras esta crisis sanitaria por el coronavirus, surgen las dudas acerca del futuro de los más veteranos.

En el caso de Gianluigi Buffon, el guardameta fue cuestionado por su estado físico en el programa 'En casa con la Juve', de 'JuveTV', en una edición que contó con el popular cantante italiano Cristian Bugatti 'Bugo'.

"Después de los primeros días con mi esposa e hijos, encontré mi espacio y me siento bien. En este momento no estoy enfermo", dijo el portero de 42 años, que sí que tiene en su equipo dos positivos como Daniele Rugani y Blaise Matuidi.

Buffon, a quien se le volvió en contra una broma que hizo a un aficionado chino por el coronavirus, pronto se centró en su futuro: "No me retiro porque me siento bien. También por respeto a los sueños del niño 'Gigi', que nunca hubiera imaginado llegar hasta aquí".

El veterano arquero reconoció que no está atravesando por grandes problemas gracias a su estado financiero, que es positivo: "En comparación con otros, tengo facilidades debido a mi situación económica. Tengo una casa con jardín, y eso hace que no te sientas tan mal. Quien vive en la ciudad, en un apartamento, lo tiene más complicado".

Antes de asegurar que todos acabarán más fuertes como pueblo por esta crisis, el portero recordó su breve paso por el PSG. "Pasé un hermoso año en París, que me llevó a desintoxicarme. Siempre mantuve el contacto con el presidente y con mis compañeros de equipo. Hice una temporada fuera, pero sin cortar el cordón umbilical. El regreso a la Juventus fue natural", concluyó.