El coronavirus obliga a suspender los entrenamientos del Gernika

El Gernika se ha visto obligado a parar sus entrenamientos debido al coronavirus. Al parecer, este jueves recibieron la noticia de un caso positivo en un integrante de la plantilla y de inmediato detuvieron su actividad.

Pese a que los jugadores tan solo habían realizado dos entrenamientos, el club paralizó toda la actividad de inmediato, a la espera de conocer los resultados de los últimos tets.

En unas declaraciones concedidas a 'Radio MARCA Bilbao', Koldo Zabala, presidente del Gernika, comentó: "Uno de los contactos de un jugador había dado positivo y, siguiendo con el protocolo, se hizo las pruebas. En previsión de los resultados, suspendimos el entrenamiento, y cuando hemos conocido que el jugador ha dado positivo, continuamos con el protocolo. Tanto jugadores como cuerpo técnico solicitan a Osakidetza las pruebas pertinentes. Todos a esperar hasta la segunda prueba, unos diez días".

De esta forma, el Gernika no volverá a entrenar hasta comprobar que no haya otro jugador contagiado en la plantilla. Si no surge ningún contratiempo, el pistoletazo de salida a la temporada en Tercera División se dará el fin de semana del 17 y 18 de octubre.