El coronavirus puede dejar a Mertens sin un récord histórico

Tras numerosas reuniones entre Mertens y De Laurentiis, en las que diversos medios como 'Tuttosport' afirmaban la existencia de un preacuerdo para la renovación, parece que están lejos de un acuerdo.

Y es que las posturas se han ido alejando en los últimos días pese a la gran oferta que presentó el presidente del Napolés: un contrato de dos años de duración, 4,5 millones de salario por temporada más dos incentivos que superan los dos millones.

Si finalmente Mertens opta por salir del club, se le escaparía un récord que le supondría permanecer en la historia del Napolés y de la Serie A. Actualmente, Mertens y Hamsik, el mítico centrocampista eslovaco que puso fin a su periplo en Nápoles en febrero de 2019, comparten el privilegio de ser los máximos goleadores en la historia del club, ambos con 121 goles.

El último de Mertens fue en la ida de los octavos de final de la Champions al FC Barcelona. Un simple gol del delantero belga desbancaría a Hamsik y le dejaría a él como máximo goleador de la historia del conjunto italiano.

Si la Serie A y la Champions League hubiesen seguido su curso normal, seguramente el ex del PSV habría anotado una diana (probablemente más) pero el parón por el coronavirus parece que le va a impedir figurar en solitario en el ranking anotador histórico de los 'azzurri' si no cambia su postura y acaba por no renovar.