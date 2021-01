El coronavirus puede ser el motivo del bajón de Mbappé

No lo dicen sus 'haters', lo dice su entrenador: Mbappé tiene que mejorar. Pero ¿a qué se debe que su nivel, dentro de que sigue siendo de los mejores del mundo, esté antojándose algo más discreto? Un experto médico cree que puede estar en el coronavirus.

"Deberíamos pensar en que tuvo el COVID-19. En nuestros estudios, intentamos averiguar si no podría aparecer fatiga incluso en gente que no ha tenido síntomas y alterar el sistema nervioso con un alto nivel de esfuerzo. Quizá sea parte de las pequeñas secuelas de la enfermedad. Además, muchos jugadores que lo han tenido son una sombra de sí mismos y no solo pasa en Francia", dijo en 'Le Parisien' el doctor doctor Jean-Bernard Fabre.

"¿Es sobreentrenamiento o está vinculado al coronavirus? ¿Quizá son ambos?", se planteó además el especialista. Hay que recordar que este virus afecta a cada persona de forma distinta. En uno de los peores casos registrados, una mujer de 21 años sin patologías previas falleció en Tenerife, España.

Le esté afectando o no a Mbappé, las próximas semanas servirán como respuesta a si este leve bajón continúa o desaparece. Su técnico, Mauricio Pochettino, le tendrá entre sus titulares, conque le sobrarán oportunidades para volver a brillar tanto como suele hacerlo.