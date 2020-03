El coronavirus también afectará a las elecciones

La hoja de ruta de las elecciones en la RFEF ya estaba marcada, había dos fechas fijadas, ambas en torno a la disputa de la Eurocopa. Sin embargo, la crisis cada vez más acuciante del coronavirus siembra de dudas lo que pueda ocurrir.

Según una información del diario 'Marca', los planes del Consejo Superior de Deportes pasan por celebrar los comicios antes de la disputa de la Eurocopa, algo del gusto de su principal aspirante, Luis Rubiales.

No obstante, no es solo una cuestión de fecha, sino de la articulación del proceso previo, que implica más tiempo y un entramado logístico que ahora mismo el país no puede garantizar por la propagación del virus.

A corto plazo, de hecho, ya cada vez se asume más un fútbol paralizado, algo que podría ocurrir este mismo jueves con la suspensión de las próximas jornadas ligueras. Cabe recordar que la final de Copa del Rey ya ha sido pospuesta.