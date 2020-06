El COVID-19 animó a Giroud a quedarse en el Chelsea

El COVID-19 ha cambiado por completo el mundo. El fútbol también se ha visto afectado directamente por la pandemia.

Aunque no todo es malo. Olivier Giroud, jugador 'blue', explicó que, debido a la crisis sanitaria, decidió continuar en el Chelsea.

"Con la pandemia, no me sentía muy cómodo con la idea de salir al extranjero...", dijo Giroud en declaraciones recogidas por la web del Chelsea.

Giroud no quería exponerse a arriesgar a su familia. "No quería sacar a los míos de su ambiente. Para mí es importante la calidad de vida y aquí tenemos un buen hogar", destacó.

El futbolista afirma que es feliz en Londres y espera seguir regalando éxitos a la hinchada. "Creo que he aprovechado mis oportunidades y le he devuelto la confianza a Lampard. El club me ofreció la oportunidad de seguir y yo acepté. Me gusta estar aquí y deseo ganar títulos en el Chelsea", finalizó.