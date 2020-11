El COVID-19 complica la retirada de Sergio Ramos en el Real Madrid

La renovación de Sergio Ramos es uno de los asuntos prioritarios a tratar por el Real Madrid en lo que resta de temporada. Cierto es que el futbolista ya tiene 35 años, pero es evidente que sigue siendo el líder de la zaga blanca.

En esas se encuentra el tira y afloja entre las partes, con el de Camas considerando que necesita aún un contrato espectacular y con el Real Madrid mirando por sus intereses y queriendo ofrecerle un buen acuerdo, pero quizás no el que él espera.

'AS' recalcó que la relación entre Florentino Pérez y Sergio Ramos es muy buena y que, por ello, no se puede dudar de que todas las partes están buscando un acuerdo. Pero en el Real Madrid, que desearía que Ramos se retirara de blanco, saben que no podrán competir con una oferta de otros grandes europeos.

La pandemia ha provocado también pérdidas millonarias en el Real Madrid que, además, ha estado renovando el vetusto Santiago Bernabéu. Al no haber hecho fichajes, las cosas no están tan mal como en otros clubes, pero eso no quita que el Real Madrid haya sufrido los efectos de la pandemia como todos.

Según el citado medio, el conjunto 'merengue' no entrará en una subasta por el que ha sido el mejor jugador blanco junto a Benzema en este 2020. Quiere que Ramos también haga un pequeño sacrificio por seguir jugando en el equipo o, de lo contrario, podría suceder lo mismo que con Cristiano Ronaldo.

La pelota parece estar en el tejado del central, que a sus 35 años debe decidir si quiere seguir optando a ganar todo año a año o apuesta por un último gran contrato antes de la retirada fuera de España.