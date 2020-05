El COVID-19 deja al Bayern sin Havertz

El Bayern de Múnich ha tenido que cambiar la hoja de ruta en cuanto a la planificación de la temporada 19-20. En un principio, la entidad bávara estaba dispuesta a acometer entre cuatro y cinco refuerzos, e invirtiendo una buena suma en ellos. Pero la crisis por el COVID-19, según revelan desde Alemania, hará que mengüe el número de incorporaciones.

De hecho, podría quedar resumida a la llegada de Sané, que ya se da por hecha, y la de un lateral diestro. Ello supondría que el club se retiraría de la puja por Havertz, pues las peticiones del Bayer Leverkusen por él, inicialmente en unos 100 millones, quedarían absolutamente fuera de órbita.

Aunque el club de la aspirina bajará su cotización, en ningún casolo haría sensiblemente, pues sabe que tiene en su plantel a un chico llamado a estar entre los mejores de Alemania y que en cualquier otro contexto solo se iría por un traspaso millonario. De hecho, la puja por él sigue estando interesante.

No está del todo claro si esta nueva política del Bayern tambén le privaría de ir a por Upamecano. Es uno de los jugadores más cotizados el central francés, si bien parece decidido a no renovar y el RB Leipzig tendrá que venderlo este verano si no quiere que se vaya gratis la temporada siguiente.