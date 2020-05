El COVID-19 desde la cárcel: "Quizás hemos estado mejor aquí que vosotros fuera"

El pasado mes de noviembre saltaba la noticia de que el ex jugador del Málaga 'Koke' Contreras ingresaba en prisión tras ser detenido en el marco de una operación contra el tráfico de drogas.

Más de seis meses después, y con un duro confinamiento en el exterior, el ex jugador ha hablado de su día a día en la cárcel. Aseguró a 'El Desmarque' que quizás se ha estado mejor en prisión que en la calle en los últimos meses.

"La situación aquí no es mala, estamos todos bien y quizás este tiempo hemos estado mejor que vosotros fuera. Podemos correr, entrenar... Espero que esto pase pronto", dijo.

"Nada es lo que nos imaginamos. Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Cada uno tiene su historia y su corazón. Yo no juzgo, me gusta escuchar, me gusta ayudar y aquí es lo que más hago. En definitiva, en la cárcel hay gente muy buena e interesante. Oír, ver y callar. Nunca mejor dicho", explicó el también ex jugador de Olympique de Marsella, Sporting de Portugal o Aris.

'Koke' explicó cómo se vive cada día en el centro penitenciario: "Aquí los días se hacen muy largos, pero al final tienes que adaptarte. Yo, particularmente, hago casi todos los días lo mismo. Por la mañana voy al 'gym' y después suelo pasar la mañana jugando al parchís".

El ex futbolista reconoció que lo que más le duele es no ver a su familia, a sus padres y a sus hijas, y confesó que está formándose cuando puede: "Estaba yendo a un curso de cultura emprendedora, pero eso ahora está parado. También me estoy viendo el código penal".