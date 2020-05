El COVID-19 frena la decisión de David Silva

David Silva tiene una certeza, que terminará esta temporada con su ciclo en el Manchester City. Lo que no sabe aún es qué camiseta vestirá a partir de la temporada 2020-21.

"Está todo parado, por el momento no tengo nada. Mi familia me pregunta y yo respondo que está todo parado. Estamos entrenando otra vez y mirando sitios para estar al 100%. Los amigos me mandan mensajes que si me voy a un lado o a otro, pero saben más que yo. Estoy esperando a que se arregle esto", confirmó Silva en un directo con MísterChip.

Sí tiene claro que su etapa en el Manchester City está a punto de terminar. "Cuando digo una cosa, tiro para adelante. Así lo siento, he estado aquí diez años y he cumplido lo que quería. El ciclo se cierra aquí", aseguró.

Tuvo buenas palabras Silva para todo el entorno del cuadro 'citizen'. "Siempre voy a tener muy presente a este club por todo lo que he vivido. Desde el primer momento la gente me ha tratado increíble. Aquí te tienen un gran respeto, la gente desprende admiración hacia ti. Ahora necesitamos otro reto", aclaró.

En los últimos años, Silva ha estado a las órdenes de Guardiola: "Te da ese plus. No descansa nunca, está siempre pendiente. Eso es bueno, que esté encima del jugar en su justa medida. Guardiola sabe cómo juega el otro equipo. AL final los puntos débiles y fuertes los trabajas. Por eso es uno de los mejores entrenadores que hay", explicó.