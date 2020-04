"El COVID-19 pareció menos peligroso que la gripe común"

Lehmann, en declaraciones a 'The Sun', volvió a ser polémico, minimizando la virulencia del coronavirus en virtud de su propia experiencia con la enfermedad. Para él, otros años ha sido peor.

Así lo aseguró, en una entrevista al citado tabloide británico. "Lo encontré menos peligroso que una gripe común", afirmó Lehmann.

"Me infecté a mediados de marzo. Tuve tos y fiebre leve durante un día y medio, y después de dos semanas en cuarentena las autoridades me declararon como una persona sana", explicó, a continuación, el ex arquero internacional alemán.

Y se cuidó de no parecer frívolo, o de menospreciar a la enfermedad. "Las personas en riesgo, por supuesto, deben tener cuidado. Probablemente me haya ayudado el hecho de tener una vida saludable", advirtió.

Lehmann también insistió en su férrea defensa a un retorno del fútbol condicionado a la presencia de aficionados en las gradas. "No escuché ningún contraargumento razonable hasta el momento. Si solo un asiento de cada cuatro está ocupado, hay suficiente distancia entre las personas", aseguró.

"Cualquiera que viole las reglas de distanciamiento social debería ser expulsado y se le prohibiría el estadio de por vida", dijo, para fianlizar.