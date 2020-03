El crío que consiguió una prueba en el United yendo a casa de Ferguson

La historia siempre recuerda a los idealistas y soñadores. Consigan o no lo que tenían entre ceja y ceja. A ese club se adscribe Max Londsdale, un chico de Cheshire que a los 18 años logró cambiar el curso de su vida con una aventura que no tiene desperdicio.

Cuando era pequeño, su familia se trasladó a Málaga. El brutal cambio de vida lo digirió mejor en las categorías inferiores del club blanquiazul. Pero a los 13 años tocó volver a Inglaterra. De nuevo el fútbol canalizó su crecimiento. Recibió una beca para desenvolverse en los juveniles del Macclesfield. Allí cumplió la mayoría de edad como mejor jugador del año. Pero dijo basta. Era un jugador creativo y técnico y estaba harto de que su equipo ponderara los grandes centrales y el juego en largo. Oyó que el United estaba siguiendo sus pasos y se le encendió la bombilla.

Pasar a la acción

Saberse observado le llevó a redactar un currículo deportivo batante casero con un DVD donde recopilaba cuatro partidos en los que le habían grabado. Hizo varios envíos; ningún equipo le respondió. Se sintió rechazado. Sólo le quedaba su último gran intento con el United.

Cuando iba a enviarlo a la sede de los 'red devils', cayó en la cuenta de que vivía en Alderley Edge, a dos minutos de Wilmslow, residencia de Sir Alexander Ferguson. "¿Qué puedo perder?", pensó. Corría 2011 y el técnico daba sus últimos coletazos en el banquillo de su vida. Londsdale ni siquiera avisó de sus intenciones a su agente, pues daba por hecho que le iba a pinchar el globo.

Una mañana se acercó con el material en la mano y tocó a la puerta. Nadie le abrió. Se fue y, lejos de achantarse, regresó al día siguiente. La respuesta fue la misma. Pese a reconocerse como un chico muy tímido, un viernes por la tarde realizó un último intento. Esa vez, tampoco apareció el técnico del United. Pero sí su mujer, que le abrió la puerta. "Hola, ¿está sir Alex Ferguson, por favor?", acertó a decir con aire natural y cara de asustado.

Ante la expresión de extrañeza de su esposa, rápidamente le explicó a lo que venía. Lo sorprendente de la historia y el papel en mano con un DVD derritió a la señora, quien sonrió y le explicó que su marido estaba de día libre jugando al golf. "Este es su número, llámalo a la hora del té y hablarás con él", le ayudó.

Día de nervios

Max volvió a casa feliz y asustado sabedor de que al fin hablaría con él. Lo hizo al día siguiente, en llamada telefónica. "¿Cómo coñ* tienes mi número?", fue lo primero que le respondió. Tras varios segundos paralizado, acertó a esbozarle su historia y Ferguson le dijo que fuera a su casa a hablarlo cara a cara.

Aquella noche no durmió. Pero ya no podía echarse atrás. Cuando se plantó ante unas gigantes puertas de madera, tocó en la puerta y apenas tardó en aparecer el técnico, que lo aguardaba. Avanzó un metro, puso las manos en las caderas y lo miró detenidamente en silencio. El chico de 18 años le ofreció la mano y le dijo: "Hola. Quiero jugar en el Manchester United".

Ferguson, tras comprobar que no se trataba de una broma, rompió a reír y le invitó a entrar, fascinado por cómo un joven había tomado tan inaudita iniciativa en busca de su sueño.

Max Londsdale recuerda que charlaron amigablemente durante un cuarto de hora. Que había ensayado ese discurso mil veces en la cabeza y sonaba genial. Pero le salió de pena ante aquel mito del fútbol inglés. Ferguson le alabó el coraje para haber hecho eso y le prometió que vería el DVD. Si bien Max se fue a su casa deprimido, pensando que había desperdiciado la oportunidad de su vida por culpa de los nervios.

¡Eureka!

Cuatro días después, Warren Joyce, otro técnico vital en la historia del United y que por entonces comandaba el equipo filial, le llamó. "Nos gusta cómo juegas. Ven por aquí y te haremos una prueba", le contó. Sí, lo había logrado.

Subido en su Ford Fiesta, aparcó junto al Lamborghini Gallardo de Nani. Bloqueado ante todo lo que veía, empezándose a creer que su sueño era real. Ya vestido de corto, Joyce le contó que a Ferguson le había gustado el DVD y que no le habría pedido la realización de una prueba de no haberle convencido lo que vio. "Sé tú mismo", fue el consejo antes de la prueba.

Durante más de un mes estuvo pellizcándose. Jugando junto a tipos como Welbeck, Fletcher o Cleverly. Con Ferguson hablándole de vez en cuando y alabando sus condiciones. Hasta que llegó el momento de la verdad sobre su futuro.

Joyce lo metió en un despacho y, devastado, le contó que lo había hecho de fábula, pero el club ya tenía acordado el ascenso de otros jugadores al primer equipo y no habían podido liberar una ficha para él. Aun así, impresionados por sus condiciones, le buscaron sitio en el Doncaster, de la Tercera División Inglesa.

Nueva aventura

Se fue allí mientras se le pudiera abrir un hueco en Mánchester y se fogueaba. Para jugar continuamente monitorizado por los técnicos del United. Sin embargo, en un amistoso contra el Burton se rompió los ligamentos de un tobillo. Y su sueño y su vida cambiaron radicalmente.

Casi un año tardó la rehabilitación. Aunque su fútbol nunca volvió a ser el que impresionó a Ferguson. Lo intentó, pero también se marchó su valedor del banquillo y no hubo manera de reconducir la carrera. Ni el tobillo ni la cabeza iban bien, a pesar de que lo volvió a intentar en el Ipswich y el Burnley.

Su retirada prematura no le supuso ningún drama. Aquella experiencia con Ferguson le permitió ver claro qué quería hacer en la vida. Se formó en marketing y redes sociales y a día de hoy, a sus 28 años, es Director de Operaciones de una agencia social en Wilmslow, muy cerca del domicilio del técnico del United.

Ahora su trabajo pasa por preocuparse de jóvenes que no reciben buena edución mientras juegan al fútbol ni tienen acceso a la universidad. Para evitar que les ocurra como a él. Una labor que le llena y le obsesiona. Hasta que no haya becas más efectivas para los futbolistas, dice que no parará.

Tras aquella puerta no había un camino hacia la gloria de Old Trafford. Pero ayudó a Max Lonsdale a encontrar el sentido de su vida. Quizá, el día de mañana algún talento llegue al United gracias a él.