El cruel despido de Van Gaal a Van Persie

Con apenas 36 años, ya se puede hablar de Robin Van Persie como de cualquier otro ex jugador. Aún tendría edad para estar apurando su carrera, pero debutó muy joven y su carrera ya no dio más de sí.

En una charla con 'Voetball', el ex delantero recordó cómo se produjo su salida del Manchester United y de Inglaterra en 2015.

Fue su compatriota Louis Van Gaal, que un año antes le había llevado al Mundial de Brasil como estrella, el que le anunció que se tenía que ir del equipo 'red devil'.

Y lo hizo sin ningún tipo de empatía. "Tuve una conversación con él y me dijo: 'Robin, yo soy el entrenador y tú el jugador y tienes que irte. Nuestros caminos se van a separar. Tu tiempo ya pasó", desveló el ya ex futbolista.

"Se te pasan muchas cosas por la cabeza. Todavía tenía contrato, mi familia era feliz en Inglaterra y llevábamos once años allí. ¿Ahora qué? Mis hijos iban al colegio, hasta tenían pareja...", recordó el ex delantero de United y Arsenal, que por aquel entonces todavía tenía 31 años.

"Aquella era su opinión, pero yo tenía contrato y era feliz, así que le dije que ya veríamos qué pasaba. Luego me levanté, le di la mano y me fui", aclaró de aquella conversación.

Van Persie revivió sus peores momentos en aquel verano: "No me dejaban entrenar con el resto, me daban un balón y me pedían que hiciera otros ejercicicos. Fue tan duro y tan directo todo... Finges que no te hace daño, pero te afecta a ti y a tu familia".

Antes de regresar al Feyenoord, donde se retiró de una manera más que digna, Van Persie se marchó al Fenerbahçe, un club en el que estuvo a buen rendimiento, pero ya lejos de ser aquel punta de clase mundial que fue en el Arsenal.