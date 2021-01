El Crystal Palace perdona a Eze pese a saltarse el protocolo antiCOVID

La visita de Eberechi Eze al Queens Park Rangers pudo costarle muy caro al futbolista. En Inglaterra se llegó a hablar de que el club podía romper su contrato, pero finalmente seguirá en el Crystal Palace.

"Eze fue ingenuo al visitar a su ex club y desobedecer los protocolos de salud del COVID-19, pero seguirá con nosotros", argumentó Roy Hodgson en rueda de prensa.

Eze fue fotografiado en el palco de la directiva del Queens Park Rangers, en el choque que el QPR perdió contra el Fulham en la FA Cup, sin mascarilla, lo que desató las críticas en plena ola del COVID-19.

"Mucha ingenuidad de su parte al pensar que estaba bien, obviamente no lo está. ¿Lo que hizo Eze merecía que se le dejara fuera? No lo creo. Pero merece una multa. No queremos que nuestros jugadores infrinjan las regulaciones del coronavirus. Lo hizo ingenua y tontamente, no fue un gesti decidido a romper una regla, pero lo hizo. No estamos nada contentos y lo demostramos al multarlo. Tiene que tener cuidado de no volver a cometer un error así", añadió.