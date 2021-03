El CSD asegura la disputa con normalidad del España-Kosovo

El Consejo Superior de Deportes (CSD) garantizó que el partido España-Kosovo, que se jugará el próximo día 31 en Sevilla de clasificación para el Mundial de Catar 2022, se va a desarrollar en unas condiciones de absoluta normalidad, sin que ello implique un reconocimiento político a Kosovo.

Así lo afirmó este jueves en el Senado la presidenta del organismo, Irene Lozano, que explicó que tras el sorteo que emparejó a España y a Kosovo en el mismo grupo de clasificación se constituyó un grupo de trabajo con la presencia del ministerio de Asuntos Exteriores, el CSD y la Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Se han tomado una serie de decisiones que van a permitir que el partido tenga lugar. No hay el menor el problema. Las condiciones en que se va a desarrollar el partido entran dentro de la absoluta normalidad y desde la consideración que no implica un reconocimiento político de Kosovo, porque es la posición de España y no va a cambiar por un partido", dijo.

Lozano se expresó así en respuesta a la senadora Assumpció Castellví (GPN), quien preguntó por la amenaza de la Federación de Fútbol de Kosovo de no jugar el partido al ser definido como un "territorio" por la RFEF, tras indicar que "Kosovo es un estado independiente reconocido por la mayoría de los países más desarrollados y democráticos del mundo y miembro en igualad de la UEFA y la FIFA desde mayo de 2016".

"Lo que el CSD ha hecho es engrasar esa conversación de la Federación Española con el ministerio de Exteriores, para que la RFEF hablara con la Federación Kosovar y que las directrices políticas que trasladara Exteriores fueran el marco en el que trabajáramos. España no reconoce a Kosovo como estado independiente, pero eso no significa que España no participe en competiciones en las que lo hace Kosovo. Esa es una de las grandes virtudes del deporte, ser capaz de sobreponerse a las disputas de otro tipo", añadió Lozano.

Un día después de amenazar con no jugar el partido la Federación de Kosovo (FFK) anunció que el partido se celebrará con normalidad, ya que desde la RFEF se le ha asegurado que se aplicarán las normas de la UEFA y la FIFA para encuentros oficiales, lo que implica que podrá usar sus símbolos nacionales.