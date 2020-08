El CSD convoca una reunión urgente con Liga y RFEF para desbloquear el calendario

La situación de bloqueo total entre LaLiga y la Federación Española de Fútbol por la celebración del calendario para la temporada 20-21 ha obligado al Consejo Superior de Deportes a tomar cartas en el asunto.

Su máxima responsable, Irene Lozano, envió una citación a las dos partes en litigio para verse las caras en un encuentro que tendrá lugar este jueves y en el que insta a que haya un acuerdo definitivo y cese la hostilidad de estos días.

"Habiendo constatado fehacientemente que no existe acuerdo entre esa Real Federación y la LNFP, ni para ganizar la reunión ni sobre el texto de propuesta de calendario y realización del sorteo, he dado instrucciones al Director General de Deportes para que os convoque y presida una reunión urgente, el próximo jueves 27 de agosto a las 17 h., en la sede del CSD, para completar leste preceso", se puede leer en la misiva enviada por Lozano en primera persona a Luis Rubiales y Javier Tebas.

Según explica en la misma la presidenta del CSD, "resulta absolutamente imprescindible no postergar por más tiempo la aprobación del citado calendario". "Confío en que durante dicha reunión se alcance un acuerdo entre las dos partes; no obstante, el CSD garantizará que al final de esa reunión se disponga de dicho calendario", añade en tono contundente la dirigente.

La jornada del lunes fue bastante reveladora de los problemas entre las partes para entenderse, de ahí que el Consejo Superior de Deportes se haya visto obligado a actuar. Con ambas posturas enrocadas, no quedaba otra opción.

De inicio, la Federación, a través de su secretario general, Andreu Camps, aseguró que era la única autoridad competente para la celebración del calendario y que por tanto bloquearía la propuesta previa de LaLiga.

La respuesta de la patronal no se hizo esperar y en ella se insistió en que, tal y como habían previsto, llevarían a cabo el sorteo de los calendarios de Primera y Segunda el día 27. Además, a lo largo de la jornada fue recibiendo el respaldo público de los clubes, que fueron compartiendo en redes sociales su comunicado.

La cita no solo será vital para ello, también para tener mayor certeza acerca de lo que ocurrirá con las secuelas del lío sanitario a cuenta del Deportivo-Fuenlabrada. LaLiga entiende que ya quedó resuelto que el equipo madrileño no cometió ninguna ilegalidad, una postura contraria a la de la RFEF, que espera medidas disciplinarias que podrían cambiar el futuro en el fútbol profesional de los dos implicados, amén del del Numancia, de ahí que consideren que no tiene sentido que se lleva cabo aún el sorteo del calendario.